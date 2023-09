Tragico incidente sulla A1 a Firenze: due morti e due feriti gravi, 11 km di coda

Due persone sono morte e due sono rimaste ferite gravemente in un incidente avvenuto sull'A1, nel territorio fiorentino, poco dopo l’area di servizio Chianti. Due i veicoli coinvolti uno dei quali, in viaggio verso sud, ha fatto un salto di carreggiata piombando su un altro veicolo che procedeva in nord. Per l’incidente chiusa l’A1 tra Incisa e Firenze sud. Intervenuti vigili del fuoco, Polstrada, personale di Aspi. In corso le operazioni di distribuzione dell’acqua da parte del personale di soccorso intervenuto: sono 11 i km di coda in sud, 5 in nord, 2 in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Incisa verso Bologna.