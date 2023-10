Fedez, non solo problemi di salute. Invitato dalla Fagnani a "Belve", ma la Rai non lo vuole

Fedez in questi giorni non ha solamente da guardare ai propri problemi di salute (è ancora ricoverato in ospedale per un'emorragia interna). Il cantante milanese deve fronteggiare anche la questione relativa alla sua presenza in Rai. Fedez era infatti atteso come ospite di "Belve", l'ormai conosciutissimo programma della conduttrice Francesca Fagnani. Ma a quanto pare dai vertici di viale Mazzini sarebbe arrivato lo stop.

Il diniego della Rai alla partecipazione di Fedez, spiega TvBlog, non sarebbero strettamente legati alle condizioni di salute del cantante: "La Rai non avrebbe fatto passare la sua ospitata a Belve per questioni legate ad alcune situazioni del passato" "Il tutto sarebbe legato alla famosa partecipazione di Fedez al Concertone del primo maggio del 2021 e a tutto quello che capitò in seguito". In più, a quanto pare, il comportamento del rapper durante l’ultimo Sanremo non sarebbe ancora andato giù ai vertici di Viale Mazzini. Infatti "i vertici Rai sarebbero stati contrari alla partecipazione di Fedez a Belve anche a seguito di quello che è accaduto nell’ultimo Festival di Sanremo".

Proprio durante lo scorso Sanremo, il cantante era stato al centro delle polemiche per il bacio che diede al collega Rosa Chemical sul palco dell'Ariston nella serata finale del Festival. Bacio che, come si ricorderà, provocò una profonda crisi con Chiara Ferragni.