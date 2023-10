Tre gemelle, tre lauree da 110 e lode in due giorni: è record alla Cattolica di Brescia

Se non è record poco ci manca. La notizia arriva dall'Università Cattolica di Brescia, dove tre sorelle - esattamente tre gemelle - si sono laureate in due giorni e tutte - ovviamente - con 110 e lode. Si tratta di Claudia, Elisa e Roberta Cornale, 24 anni, nate e cresciute a Remedello, nella Bassa Bresciana. Già tre anni fa avevamo tagliato insieme il primo traguardo, quello della laurea triennale, quasi in contemporanea. Adesso hanno fatto meglio.

Il 26 settembre è stata la volta di Roberta e Claudia, che hanno conseguito la laurea magistrale in Matematica; il 29 è stata Elisa a chiudere il suo percorso universitario conseguendo la laurea magistrale in Filologia Moderna, sempre con il massimo dei voti. Ma se tre anni fa in pieno covid non avevano potuto vivere appieno la gioia per la prima laurea adesso hanno potuto far festa. "Sia io che mia moglie siamo molto orgogliosi di loro – commenta il papà, Germano Cornale -, per l’impegno che ci hanno messo per raggiungere questo obiettivo".