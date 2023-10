Drammatico scontro auto-moto nel Barese, morto un 17enne. Gravemente ferito l'amico

E’ di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto nel centro urbano di Conversano (Ba), in via Bari, poco prima della mezzanotte. Una moto, con a bordo due giovani di Mola di Bari, si è scontrata, per cause ancora da accertare, con una Volkswagen Golf, proveniente da via Cozze. Dopo l’impatto la due ruote è stata scaraventata su una BMW proveniente dalla direzione opposta. All’arrivo dei soccorsi, gli operatori sanitari non hanno potuto che constatare il decesso del passeggero 17enne, Antony Innamorato. L’amico centauro alla guida dello scooter è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale «San Giacomo» di Monopoli. I conducenti delle due auto sono stati curati sul posto, senza gravi conseguenze. Saranno i Carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente, a chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Nel giorno dei funerali di Anthony «sarà proclamato il lutto cittadino», ha annunciato il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, sui social. «In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza. Tutta la comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Anthony - ha aggiunto il primo cittadino -. Che il nostro abbraccio e la nostra vicinanza possano giungervi con forza in questo momento così difficile»