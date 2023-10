Tragico scontro tra un camper e un'auto. Bilancio pesantissimo: due morti

E’ di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis in Sardegna. Al momento non si conoscono le generalità delle vittime e i dettagli sulla dinamica. Sul posto stanno lavorando i carabinieri. Da quanto si apprende l’incidente è avvenuto all’altezza di via Porto Botte. Si sarebbero scontrate un camper e un’auto sportiva. Sul posto insieme ai carabinieri stanno intervenendo i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale dell’Anas. La strada è stata chiusa al traffico.