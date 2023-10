Viene al mondo in aereo sul volo Dubai-Malpensa, neonato di 3 chili accolto in aeroporto

È nato in volo, tra Dubai e Malpensa, un bimbo atterrato nello scalo lombardo poche ore dopo essere venuto al mondo. A soccorrerlo, sabato sera - come si legge oggi sulla Prealpina - medici e infermieri neonatologi dell’Asst Sette Laghi, ospedale Del Ponte, che con l'ambulanza-nursery-terapia intensiva viaggiante sono andati direttamente sulla pista per prestare al piccolo tutte le cure necessarie.

Il neonato e la mamma stanno bene e hanno trascorso la notte all’ospedale «Filippo Del Ponte» di Varese, da dove era partita l'ambulanza con la culla speciale. Il bimbo pesa circa 3 chili e pare sia nato a termine. Di qui i dubbi su come sia stato possibile che alla madre sia stato concesso di salire a bordo di un aereo al termine della gestazione. Di certo c'è che l’aereo proveniva da Dubai e che la coppia di genitori di origine asiatica ha parenti nel Nord Italia.