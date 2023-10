Apocalisse a Mestre: bus precipita da un cavalcavia sui binari e prende fuoco: almeno venti morti, tra cui bambini

Un pullman con numerose persone a bordo è precipitato questa sera da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità, a Mestre, finendo sul sedime ferroviario che scorre a fianco della strada. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente. Sul posto sono giunte, e stanno continuando ad arrivare, molte autoambulanze.

Il mezzo ha fatto un volo di circa 15 metri. «La novità dell’ultima ore è che sembra trattarsi di un pullman di linea ma adibito al trasporto dei turisti in un campeggio. Sembra fossero a bordo molti stranieri, anche dei bambini. Abbiamo trovato documenti ucraini. Ora stiamo ancora estraendo gli ultimi corpi, molti sono ancora incastrati. Una tragedia immane» ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in collegamento su RaiNews24 del luogo della tragedia, a Mestre (Venezia).

Da quanto emerso il pullman precipitato era un mezzo Ncc, nolleggiato per i propri ospiti da un campeggio di Marghera. Si tratta di un pullman della società "La Linea", che normalmente effettua il collegamento tra il campeggio e Venezia.

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera e l’autostrada A4. Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, incendiandosi per aver urtato dei cavi dell'elettricità.

E’ di 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi, un numero che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 5, il bilancio dell’incidente comunicato dalla Prefettura ai soccorritori. Secondo il Gazzettino tra i morti ci sarebbero anche due bambini. Il lavoro dei soccorritori è tuttora in corso - riferiscono all’ANSA fonti delle forze dell’ordine - e un bilancio ufficiale dei morti non è ancora possibile. Diversi anche i feriti, di questi almeno una decina, di diversa gravità, già evacuati da luogo dell’incidente sono stati trasportati negli Ospedali di Mestre, di Padova, di Treviso, di Mirano e di Dolo. Proseguono le operazioni per soccorrere e centralizzare eventuali altri feriti. Lo fa sapere l’Ulss 3 di Venezia.

"Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole» ha commentato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro su Twitter parlando del tragico incidente. Il bus precipitato dal «stava andando da Venezia a Marghera, carico di gente che tornava a casa dal lavoro» ha aggiunto.

La Centrale operativa della Polizia locale informa che a seguito dell'incidente la viabilità nella zona della stazione ferroviaria di Mestre è interrotta. L’Usl 3 di Venezia ha, invece, attivato il protocollo delle grandi emergenze, ovvero messo in allerta tutti i pronto soccorso della zona con il richiamo del personale.

«Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia» dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per esprimergli il suo cordoglio per la gravissima tragedia di Mestre.