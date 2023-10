Quattordicenne picchiato e preso a sassate da un "branco" di adolescenti

Uno studente di 14 anni è stato picchiato da un gruppo di adolescenti nel centro storico di Pavia, tra Strada Nuova e il Ponte Coperto, riportando un trauma cranico e finendo in ospedale. Il giovane, che frequenta la prima superiore in un istituto di Pavia, è stato colpito anche con sassi. Il padre, un 55enne di origini egiziane che vive da tempo in città con la famiglia, ha spiegato che da tempo suo figlio è vittima delle aggressioni del "branco". Secondo i primi accertamenti, il gruppo che l’ha preso di mira sarebbe composto da minorenni tra i i 15 e i 16 anni. La notizia è riportata oggi sul quotidiano «La Provincia pavese».