Dopo le nozze in fuga in Germania senza aver pagato al ristorante: il matrimonio mai registrato in Comune. Lo sposo chiarisce: "Equivoco, oggi pago tutto"

Non risulta alcuna pubblicazione nel municipio di Ferentino: quello celebrato a bordo della piscina del ristorante La Rotonda di Boville Ernica e finito al centro delle cronache dopo la denuncia del ristoratore Enzo Fabrizzi che ha raccontato di non essere stato saldato per quel banchetto con una settantina di persone, non è un matrimonio con effetti giuridici per lo stato civile italiano. Dal Comune di Ferentino - come anticipato da Il Messaggero - confermano di non avere avviato alcuna procedura di variazione dello stato civile per il carrozziere Moreno P.. «Il ragazzo lo conosciamo bene perché è cresciuto qui in città - dicono - È venuto per informarsi sulle procedure ma poi non ci sono stati presentati documenti o richieste di alcun genere. Non è avvenuta alcuna pubblicazione degli atti né è pervenuta alcuna comunicazione da altri uffici italiani o esteri. E per celebrare delle nozze con effetti civilistici è sempre indispensabile il nulla osta del Comune di residenza che viene rilasciato dopo le pubblicazioni. Che qui non sono state fatte». Moreno e Svenja potrebbero avere fatto le pubblicazioni attraverso il consolato? «A noi non risulta che sia iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero ma risulta residente qui». In chiesa? Moreno si è consultato con don Slawek, il parroco di Sant'Antonio a Ferentino che gli ha spiegato come per la chiesa occorressero ancora più documenti: i certificati di battesimo ed il nulla osta delle parrocchie di nascita. Nemmeno lì risulta depositato nulla». E «nulla - concludono - risulta nemmeno nel Comune di Boville Ernica dove è stato celebrato il rito da un pastore luterano arrivato dalla Germania».

Lo sposo: "Equivoco, oggi pago tutto"

Giura di voler pagare e che entro il pomeriggio invierà il bonifico con la somma mancante per saldare il conto: Moreno P., il carrozziere di Ferentino, in provincia di Frosinone, scomparso dopo il matrimonio celebrato a fine agosto in un ristorante della zona, s'è fatto vivo dalla Germania dove è andato pochi giorni dopo la cerimonia senza chiudere i conti. In mattinata ha chiamato l’avvocato Antonio Ceccani del foro di Frosinone per chiarire la vicenda. «Nel pomeriggio mando il bonifico con tutta la parte mancante. Ma i conti non sono quelli che hanno raccontato: il conto del matrimonio era di 7.400 euro. Prima di partire gli ho dato 3.750 euro per un banchetto con 74 adulti e 15 bambini». Al legale, ha inviato un appunto con il preventivo fatto e con la parte anticipata. Moreno P. giura che sia tutto un equivoco e che non intendesse sparire senza pagare: all’avvocato ha spiegato che si è trasferito in Germania dove la moglie Svenja ha un lavoro. E che lì si stanno costruendo la loro vita. «Il mio cliente mi ha spiegato che era tranquillo e non immaginava che il ristoratore pensasse ad un imbroglio - spiega all’Ansa l’avvocato Ceccani -. Perché in Ciociaria sono rimasti tutti i fratelli e le sorelle ma soprattutto perché ritiene che ci fosse un tacito accordo per pagare poco alla volta i circa 4mila euro ancora mancanti».