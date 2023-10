Account fasullo di Jon Fosse (creato da un italiano) anticipa di 3 ore la vittoria del Nobel per la Letteratura

Tre ore prima dell’annuncio ufficiale dal segretario a Stoccolma per il premio Nobel per la Letteratura, l’account X "Jon Fosse" ha ringraziato la fondazione per il prestigioso riconoscimento. Ma come è possibile che lo sapesse prima dell’annuncio? Successivamente è emerso che l’account era stato creato il 22 settembre e che si tratta di un falso. La televisione pubblica svedese, Svt, ha scoperto che dietro a questo account si cela Tommaso Debenedetti, un italiano autoproclamato autore di account Twitter falsi" che impersona" politici e celebrità da oltre dieci anni.

«L'ho creato perché pensavo fosse molto molto probabile che Jon Fosse vincesse il Nobel», ha dichiarato Debenedetti, ammettendo di «aver avuto fortuna» nel suo tentativo di prevedere l’esito corretto, ma di aver creato anche un account per l’autore cinese Can Xue, nel caso vincesse lui. L’italiano è già noto in Svezia e negli anni è stato anche intervistato da testate internazionali quali The Guardian e il Washington Post. Un anno fa, Debenedetti creò profili falsi per due neo-nominati ministri del governo di Ulf Kristersson che non avevano un account sulla piattaforma social. I Tweet sono stati poi condivisi dall’account ufficiale del loro partito: «È molto semplice creare fake news. La situazione è pericolosa, chiunque può farlo» ha spiegato Debenedetti, parlando delle sue sortite che vanno avanti dal 2011.