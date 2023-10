Fedez sta meglio: sarà dimesso oggi pomeriggio dall'ospedale

Dopo una settimana e un giorno di ricovero, Fedez sarà dimesso nel pomeriggio dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato portato il 28 settembre per una emorragia causata da due ulcere intestinali. I valori del sangue del cantante, che nel marzo dello scorso anno era stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas, sono migliorati e quindi, si apprende da fonti sanitarie, può lasciare l’ospedale.

In attesa delle dimissioni, Fedez è con il padre, Franco Lucia, che lo ha raggiunto nel reparto di chirurgia d’emergenza. All’esterno del Fatebenefratelli ci sono alcuni fan ad attendere l’uscita del rapper ed è arrivata anche una coppia in costume, Babbo Natale e Mamma Natale, che hanno spiegato di essere lì in attesa di Fedez per potergli dare un biglietto.