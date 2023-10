Bologna, la aggrediscono mentre rientra a casa di notte: due minorenni fermati per violenza sessuale e tentata rapina

Con l’accusa di violenza sessuale e tentata rapina, due minorenni di origine tunisina, un 15enne e un 17enne, sono stati arrestati a Bologna dalla polizia. I due ragazzi avrebbero aggredito, intorno alle 3 del mattino di domenica, una ragazza di circa 23 anni che stava rientrando a casa, in una traversa dalle parti del Policlinico Malpighi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, prima i due hanno provato a prenderle la borsa, poi l’hanno buttata per terra, cercando di violentarla. I due hanno desistito quando hanno visto passare un’auto. La polizia li ha poi trovati nelle vicinanze, grazie alla descrizione della vittima. Sono ospiti di una struttura in zona per minori stranieri non accompagnati e sono stati portati al carcere minorile del Pratello. Questo mese, altri due minori erano stati arrestati per una tentata violenza in via Belle Arti, nella zona universitaria.