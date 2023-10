Donna 40enne uccisa dall'auto che aveva parcheggiato in salita dimenticando il freno a mano

Schiacciata dalla sua stessa auto che aveva parcheggiato senza innescare il freno a mano. E' successo questa mattina a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Filomena La Montagna, originaria di Marigliano è morta per una fatale disattenzione. Aveva compiuto da poco 40 anni, e come era solita fare tutti i giorni aveva parcheggiato la sua auto nei pressi della parafarmacia di Corso Umberto I dove lavorava da una trentina di giorni.

Filomena aveva alle spalle della parafarmacia dimenticandosi però di attivare il freno a mano. L'auto, essendo parcheggiata in pendenza, inizia ad indietreggiare e la donna, ha provato a fermarla con le sue stesse mani ma il peso della Fiat 500X l'ha travolta schiacciandola contro quella parcheggiata dietro. Sul posto i carabinieri, la polizia Municipale ed il 118. Vano l'intervento dei medici: Filomena ha avuto un'emorragia, a causa dello schiacciamento degli organi interni. La donna lascia il marito, e una figlia di due anni e mezzo.