Guerra in Medio Oriente, orrore in un Kibbutz: "Decapitati dei bambini piccoli e dei neonati"

Tra le vittime dell’attacco di Hamas a Israele, ci sono anche neonati e bambini piccoli; e alcuni sono stati decapitati. Tre giorni dopo l’attacco palestinese, per la prima volta l’esercito israeliano ha permesso ai media di visitare un kibbutz, quello di Kfar Aza, dove tra i morti sono stati trovati una quarantina tra neonati e bambini piccoli, alcuni con la testa tagliata. Lo riferisce i24News che parla di «orrore inimmaginabile».

Parlando ai giornalisti presenti, il general maggiore dell’esercito, Itai Veruv, ha descritto la scena di violenza, dove intere famiglie sono state massacrate nelle loro case e nei loro letti, nel kibbutz situato a poche centinaia di metri dal confine con Gaza. «Non è una guerra, non è un campo di battaglia: vedi i bambini, la madre, il padre, nelle loro camere da letto, e come i terroristi li hanno uccisi». «E' un massacro, un atto di terrorismo, qualcosa che non ho mai visto nella mia vita, che hanno visto i nostri nonni nei 'pogrom' ma non nella storia attuale».