Investita dopo il match di Serie A Cagliari-Roma, Licia Mocci muore a 61 anni in ospedale

È morta oggi pomeriggio in ospedale Licia Mocci, la 61enne di Zeddiani (Oristano) investita da un’auto domenica sera al termine della partita di Serie A Cagliari-Roma nei pressi del vecchio stadio Sant'Elia. La donna era arrivata al Brotzu in condizioni disperate: i medici hanno fatto il possibile per salvarla, ma nel pomeriggio il suo cuore ha ceduto. Domenica Licia Mocci era a Cagliari con il marito per assistere alla gara con i giallorossi. Terminato il match, stava andando a riprendere la macchina per tornare a casa quando una Citroen l’ha travolta mentre attraversare la strada. Il conducente si è subito fermato per soccorrerla, poi sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale e medici del 118. Da qui la corsa all’ospedale Brotzu dove ha lottato tra la vita e la morte sino a questo pomeriggio. Per l’automobilista scatterà ora l’accusa di omicidio stradale.