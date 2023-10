Terribile schianto tra auto e moto nel Salernitano: morti due fidanzati. Lei festeggiava il 22esimo compleanno

E’ morta nel giorno del suo 22esimo compleanno, insieme al fidanzato, in un incidente stradale nel Salernitano. Marika Capacchione, di Battipaglia, e Pierpaolo De Martino, 26enne di Montecorvino Rovella, viaggiavano a bordo di una moto guidata dall’uomo. L’incidente è avvenuto a Bellizzi, in via delle Industrie. Coinvolta anche una vettura: i carabinieri sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica.

Marika è morta sul colpo, mentre il giovane poco dopo essere arrivato arrivato, in condizioni disperate, all’ospedale di Salerno. Sgomento da parte del sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe che sui social scrive: «Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi. I due angeli si ritroveranno in cielo».