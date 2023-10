Tragedia nel Salernitano, auto contro moto: muoiono due giovani centauri

È di due morti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 22 che erano in sella a una moto, il bilancio di un incidente stradale avvenuto, nella tarda mattinata di oggi, in via delle Industrie, strada provinciale 164 che da Bellizzi conduce a Montecorvino Rovella, nel Salernitano. Nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Battipaglia, sono coinvolte anche altre autovetture. La ragazza è deceduta sul colpo, mentre il ragazzo, trasportato dai sanitari del 118 in gravissime condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, è morto, poco dopo, nel reparto di Rianimazione.