Sassari, era stata accusa di maltrattamenti a scuola, insegnante assolta... dopo 9 anni

Piena riabilitazione per un’insegnante di 60 anni del Sassarese, nel frattempo andata in pensione, che era stata accusata di avere maltrattato alcuni suoi alunni. I giudici del tribunale di Sassari l’hanno infatti assolta con formula piena sostenendo che «il fatto non sussiste». Lo rivela La Nuova Sardegna.

La maestra era finita sotto inchiesta nel 2014 dopo la denuncia da parte ai alcuni genitori. Da qui lo stop di due mesi e il successivo reintegro del tribunale del Riesame. Ma il processo è andato avanti e sono passati 9 anni. Il pubblico ministero Antonio Pala aveva sollecitato la condanna a un anno e due mesi di reclusione, mentre i giudici hanno sposato la tesi della difesa rappresentata dall’avvocato Gian Marco Mura e hanno assolto la maestra.