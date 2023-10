Il legale di Fabrizio Corona: "In Questura come teste su caso Fagioli"

Fabrizio Corona è stato "convocato negli uffici della Questura di Milano" per essere ascoltato "come persona informata sui fatti" nell’ambito "dell’inchiesta della Procura di Torino" su un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali, che vede indagato anche il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli. Lo ha spiegato l’avvocato dell’ex agente fotografico, il legale Ivano Chiesa, dopo che Corona in una storia su Instagram ha fatto sapere che si stava recando in Questura. "Sarà sentito dagli investigatori di Torino negli uffici di Milano", ha precisato Chiesa. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex re dei paparazzi, che di recente ha finito di scontare le condanne definitive tornando libero, sul suo sito Dillinger news aveva già fatto il nome di Fagioli prima che emergesse la notizia del suo coinvolgimento nell’inchiesta torinese.