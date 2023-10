Calcio e scommesse, Corona: "La Juventus sapeva di Fagioli dall'1 agosto. Non ha denunciato, è un reato da retrocessione"

Calcio e scommesse. Fabrizio Corona, dopo aver lanciato i nomi di Tonali e Zaniolo (anche loro potrebbero essere coinvolti nel caso scommesse e hanno lasciato il ritiro della nazionale a Coverciano), è intervenuto ieri sera ai microfoni di Sportitalia:

"Ho una notizia bomba: la polizia è andata a Coverciano solo dopo che è venuta da me, altrimenti non sarebbe mai andata a colpo sicuro, non lo avrebbero fatto prima della partita della Nazionale. Se Tonali e Zaniolo sono andati via da Coverciano è perché evidentemente è vero. Sto andando a prendere le prove dalla fonte zero: non sono coinvolti solo loro due. La Juventus sapeva di Fagioli dal primo agosto, quando è uscita la notizia non l'ha portato in Tournée e ha cercato di pulirlo, omettendo di denunciare. Questo è un reato da retrocessione. Sto facendo un'inchiesta pulita al pari della Magistratura. Non sono coinvolti arbitri e allenatori. Se dovessero ammazzarmi sarei contento: sarebbe la fine di una storia bruttissima."