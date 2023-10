Uccide la moglie a coltellate e poi dice alla figlia di chiamare il 112: arrestato ad Ancona

Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate intorno alle 3 di notte dal marito da cui si stava separando, nella sua casa d Cerreto d’Esi (Ancona). In casa al momento del fatto c'era una figlia della coppia, minorenne, alla quale l’uomo avrebbe detto di chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati ha mostrato dove aveva gettato l’arma del delitto, un coltello da cucina. L’uomo si trova ora in caserma.

Franco Panariello, il 55enne arrestato per avere ucciso la moglie Concetta Marruocco, da cui si stava separando, era già sotto processo ad Ancona per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Offese continue, scatti d’ira, botte, mobili fatti a pezzi, atteggiamenti violenti anche contro la figlia minorenne: questo il quadro emerso a settembre, durante un’udienza in cui è stata ascoltata Concetta Marruocco, parte civile nel processo insieme alla figlia, che ha ricostruito 20 anni di maltrattamenti per lei e per i tre figli.