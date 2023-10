Calcio e scommesse: contatti Pm-difese per ascoltare Tonali e Zaniolo

Sono in corso dei contatti tra la procura di Torino e gli avvocati difensori per organizzare un possibile interrogatorio di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, due calciatori indagati per il caso scommesse. Entrambi si trovano in Inghilterra. Il fascicolo è aperto per "esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse" in quanto, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, i calciatori avrebbero effettuato delle puntate su piattaforme non autorizzate.