Calcio e scommesse, Corona è un fiume in piena: “I serbi alla Continassa per cercare Fagioli, ma non c'era”

Fabrizio Corona è un fiume in piena. Dopo aver annunciato la sua presenza alla trasmissione di stasera condotta da Nunzia De Girolamo “Avanti popolo” - pare voglia fornire altre indiscrezioni pesanti legate all'inchiesta sul calcioscommesse che si è abbattuta da qualche giorno sull'Italia - l'ex re dei paparazzi sta comunque foraggiando la stampa. "Le società erano al corrente, non potevano non sapere che i giocatori scommettessero. I serbi, brutta gente, andarono a cercare Fagioli alla Continassa (dove si allena la Juventus: ndc) ma non lo beccarono", ha dichiarato a "Il Giornale". Riflettori accesi anche sulla Roma per via del caso dell'ex giallorosso Zaniolo. "C'è una bisca clandestina a Roma Nord, come ne esistono tante altre in città. Non ci sono solo scommesse in questa inchiesta ma anche banchi dei criminali. Pare che Zaniolo ne abbia aperto uno. Se si tratta solo di ludopatia. C'è anche la frode sportiva, dovuta alla ludopatia. Se sono stato contattato dai giocatori coinvolti? Non direttamente, ma da gente che è vicina a loro".