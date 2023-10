Emergenza collegamenti marittimi con le isole siciliane, i sindaci: “Siamo ostaggi di una vicenda giudiziaria che non ci riguarda”

Una vera e propria emergenza trasporti. A sollevare il problema sono i sindaci delle Isole siciliane che chiariscono la loro posizione riguardo ai collegamenti marittimi integrativi. "A seguito delle tante interlocuzioni riguardanti, prima, il passaggio ad armatoria libera dei collegamenti marittimi integrativi gestiti dalla Società Caronte & Tourist tra la Sicilia e le sue isole, che ha causato notevoli danni all’economia di queste a causa dell’aumento vertiginoso delle tariffe (in alcuni casi fino al 500%), e, dopo, l’interruzione degli stessi collegamenti da parte della predetta società, a causa delle note vicende giudiziarie in corso, si manifesta, ancora una volta, viva preoccupazione per l’incredibile situazione di disagio", scrivono i sindaci Domenico Arabia (Santa Marina Salina), Fabrizio D’Ancona (Pantelleria), Francesco Forgione (Favignana - Isole Egadi), Riccardo Gullo (Lipari), Filippo Mannino (Lampedusa e Linosa), Salvatore Militello (Ustica), Giacomo Montecristo (Leni), Clara Rametta (Malfa). "Le isole siciliane sembrano essere ostaggio di una vicenda giudiziaria che interessa la Caronte & Tourist S.p.A., la quale vicenda tra provvedimenti giudiziari, ricorsi e controricorsi ha causato ben 5 mesi di gravissimi disagi a queste popolazioni isolane, rendendo inutili tutte le azioni degli scriventi a tutela delle rispettive comunità locali le cui condizioni di vita sono state pesantemente condizionate dall’aumento esponenziali dei prezzi ed in particolare dei carburanti. Tanti cittadini si chiedono e ci chiedono come possa essere possibile che un’azione di legalità, quale quella intrapresa dall’autorità giudiziaria, si possa riverberare con la sua drammaticità sugli interessi economici, la qualità della vita e la possibilità di movimento dei cittadini italiani che vivono nelle piccole isole, zone disagiatissime, mettendo in soffitta lo stesso diritto alla continuità territoriale, fortemente limitato da quanto sta accadendo. Quanto è accaduto, nel pieno svolgimento della stagione turistica, e sta ancora accadendo nel momento in cui avrebbero dovuto riprendere le attività edilizie, lavori pubblici e, a breve, anche l’inizio degli interventi previsti del PNRR “Isole Verdi”, che riguarda anche le isole di Sicilia, ecc., crea uno stato di paralisi e ulteriori danni all’economia, e peggiora il fenomeno dello spopolamento invernale. Già si sono verificate situazioni di allarme che mettono in grave agitazione l’opinione pubblica quali mancanza di ossigeno per anziani (Favignana), interruzione dell’erogazione della benzina (Lipari), blocco del trasporto dei RR.SS.UU. (isola di Salina), blocco trasporto materiali edili per opere pubbliche in scadenza il 31.12. del c.a. (Malfa), ritardo nei rifornimenti riguardanti ogni genere di merce in ogni isola e continue proteste dei trasportatori vittime della grave situazione che si è venuta a determinare. Per quanto sopra, stante lo stato di agitazione della popolazione che manifesta progressiva insofferenza per la situazione che si è venuta a determinare e poiché nessuna soddisfacente soluzione è emersa dalle interlocuzioni avute sino ad ora, se non quella di rinunciare ai collegamenti integrativi in buona parte sostitutivi di quelli essenziali, si chiede al presidente della Regione di voler attivare la procedura per lo stato di emergenza, al fine di poter gestire l’attuale stato di crisi e scongiurare ulteriori danni anche in considerazione che a breve le frequenti condizioni meteo marine avverse aggraveranno la già critica situazione".