I cantanti neomelodici Tony Colombo e Tina Rispoli tra gli arrestati del blitz contro il clan Di Lauro

Tony Colombo, il cantante neomelodico napoletano già noto alle cronache per vicende giudiziarie, e la moglie Tina Rispoli, vedova di un ras della criminalità organizzata, sono tra i 27 destinatari delle misure cautelari emesse dal gip di Napoli nell’ambito di una indagine sulle attività imprenditoriali del clan Di Lauro. Colombo e la moglie furono al centro dell’attenzione anche della magistratura sia per il mini concerto tenuto in piazza Plebiscito senza autorizzazioni per chiedere la mano della futura sposa, sia per lo sfarzoso matrimonio con corteo e banda, nella quale suonarono anche dipendenti pubblici.