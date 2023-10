Allarme-bomba nel Ghetto ebraico di Roma, studenti spostati in un luogo sicuro

Un allarme bomba è scattato al Ghetto ebraico di Roma. La scuola della comunità è stata evacuata a scopo precauzionale e gli studenti sono stati spostati in un luogo sicuro. Sono in corso le verifiche delle forze di polizia per capire se si tratti di un falso allarme. Gli artificieri della polizia stanno effettuando la bonifica della scuola, all’interno del Ghetto di Roma al Portico di Ottavia, dopo l’allarme bomba. In base a quanto si apprende gli alunni sono stati fatti uscire dalle forze dell’ordine dall’istituto per potere procedere con l'attività e con i controlli.