Neonato abbandonato per strada, rintracciata la giovane madre che reciso da sola il cordone ombelicale: arrestata

È stata rintracciata la mamma del neonato abbandonato stamattina per strada a Osilo (Sassari). È una donna di 29 anni e si trova ora ricoverata nel reparto ginecologia dell’Aou di Sassari. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri la donna ha partorito questa mattina all’alba nella sua stanza, nella casa di Osilo dove vive con i genitori e i nonni. Ha reciso da sola il cordone ombelicale, è uscita per strada e ha abbandonato il bimbo sotto un’auto parcheggiata.

La nonna della giovane svegliata dal trambusto ha visto il neonato per strada e ha chiamato i soccorsi.

La giovane mamma del neonato abbandonato per strada questa mattina a Osilo è in stato di arresto. La donna, ricoverata a Sassari in ginecologia, è accusata dalla Procura di tentato omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Sassari, la 29enne ha partorito da sola nella sua camera, nella casa dove vive con i genitori e i nonni. È uscita e ha abbandonato il bimbo sotto un’auto parcheggiata vicino alla sua abitazione, ed è poi rientrata in camera. La nonna si è accorta che stava succedendo qualcosa di strano, ha visto il bambino per strada e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Sassari, vivo ma in condizioni di ipotermia. Sono arrivati anche i carabinieri della locale Stazione che hanno trovato la mamma del neonato a letto. La donna è stata anche lei accompagnata all’ospedale dove si trova ancora ricoverata. I familiari della 29enne avrebbero dichiarato agli inquirenti di essere totalmente all’oscuro dello stato di gravidanza della ragazza.