Sono giorni di caldo intenso in Calabria e a Messina e provincia. Temperature elevate e scirocco in questa anomala terza settimana di ottobre. Oggi e domani sono le giornate più calde con temperature intorno ai 28 e 29 gradi e con punte superiori ai 30 gradi in alcune aree interne. Un'ondata di calore che sta investendo Calabria e Sicilia, dunque, e che ha determinato la chiusura delle scuole domani a Cefalù nel Palermitano.