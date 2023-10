Sospiro di sollievo in casa Milan, il giocatore della Primavera Emil Roback ha fatto rientro

Sospiro di sollievo in casa Milan: Emil Roback è tornato alla base. L'attaccante nato nel 2003 del Milan, non si era presentato agli allenamenti con la sua squadra svedese in prestito, l'IFK Norrköping, da due settimane. La notizia dell'assenza prolungata di Roback era stata segnalata dal direttore sportivo Tony Martinsson al quotidiano Norrköpings Tidningar.

Roback era approdato a Milanello nel 2020, in seguito a un accordo che aveva portato all'acquisto del suo cartellino per 2 milioni di euro. Il suo arrivo al Milan era stato incoraggiato anche da Zlatan Ibrahimovic, che nel 2019 aveva acquisito il 25% delle azioni della squadra svedese.