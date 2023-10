Coppia si ribalta in auto: muore un 22enne, la fidanzata gravemente ferita partorisce in ospedale

E’ nato prima del previsto, mentre la sua mamma lottava per rimanere in vita dopo un grave incidente stradale e il cuore di suo padre aveva cessato di battere. Una storia dolorosa e piena di speranza quella che arriva dal Salento dove un ragazzo di 22 anni, Stefano Maggio, di Cutrofiano (Le) ha perso la vita in un incidente stradale sulla Lecce-Maglie mentre era alla guida della sua Punto. Per lui non c'è stato nulla da fare, mentre la compagna e coetanea, Elena Merico, gravemente ferita, è stata condotta in ambulanza in ospedale. Era incinta e date le sue condizioni i medici hanno deciso di fare nascere il piccolo. Il parto è andato bene, la giovane mamma è monitorata e il bimbo è in buona salute.