Calcio e scommesse, la fonte Corona si corregge: "Barella non c'entra nulla"

«Per questo errore mi voglio scusare con Barella. Ho sbagliato a nominarlo, ma mi sono confuso perchè in questi giorni è stato molto citato": sono le parole riportate da «La Verità» con cui Maurizio Petra, fonte di Fabrizio Corona sul caso scommesse, ha fatto marcia indietro rispetto al coinvolgimento del centrocampista dell’Inter di cui aveva parlato in un’intervista allo stesso quotidiano. «Voi non c'entrate nulla. Avete riportato quello che ho detto e scritto», ha aggiunto lo zio del calciatore Antonio Esposito nella dichiarazione pubblicata dall’edizione cartacea del giornale. Petra aveva affermato di essere in possesso di un audio in cui il nipote Antonio e Nicolò Zaniolo farebbero il nome di Barella ma ora ha fatto retromarcia. Barella ha minacciato di adire le vie legali: «Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per di più sul mio lavoro)», ha scritto su Instagram.