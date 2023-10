Caso Apostolico, l'Anm: lo scopo degli attacchi del Governo è intimorire i giudici

«I cittadini italiani assistono da giorni ad attacchi e reazioni scomposte di esponenti del governo che, senza confrontarsi con il merito della decisione di un giudice del tribunale di Catania in materia di protezione internazionale, investono con grande risonanza mediatica e insistenza la persona, gli affetti e la vita del magistrato». Lo scrive l’Anm nel documento approvato a larga maggioranza dal direttivo sul caso Apostolico.

«Lo scopo perseguito è evidente - si legge ancora nel documento - ovvero intimorire ogni giudice che dovesse assumere un’interpretazione non gradita o allineata ad un certo indirizzo politico e persuadere i cittadini che decisioni sgradite, non in linea con le scelte del governo, siano solo frutto di esercizio strumentale e, quindi, deviato della giurisdizione e di contrapposizione politica».

«Ancora una volta - prosegue il sindacato delle toghe - siamo in presenza di un attacco di straordinaria gravità che sposta volutamente l’attenzione dalla discussione sul merito del provvedimento e la sua motivazione giuridica, fondata sul contrasto della normativa interna con il diritto europeo, alla persona del giudice che lo ha emesso, valorizzando dati informativi, sulla cui legittima acquisizione è in corso un’indagine da parte della procura della Repubblica competente, su comportamenti tenuti al di fuori dell’esercizio delle funzioni. Attacchi strumentali di tal fatta - viene sottolineato nel documento - perseguono l’ulteriore obiettivo di rafforzare nell’opinione pubblica la convinzione della necessità di modificare profondamente l’assetto costituzionale della magistratura, voluto invece dai Costituenti proprio per garantire ai cittadini una giustizia indipendente e uguale per tutti».

E ancora: «Non intendiamo per questo sottrarci ad una seria riflessione sulla imparzialità del magistrato in tutte le sue declinazioni - afferma l’Associazione nazionale magistrati - ma oggi chiediamo con forza alla politica di riflettere sugli effetti dannosi per i cittadini di simili operazioni di delegittimazione, volte ad indebolire la credibilità del potere giudiziario e l’indipendente esercizio della funzione giudiziaria. Nessuno dimentichi - conclude l’Anm - che una giustizia autorevole e indipendente è condizione stessa dell’esistenza di una moderna democrazia liberale, che è la forma di governo sancita dalla nostra Costituzione, nella quale vogliamo continuare a vivere».

L’Anm, inoltre, conferma lo «stato di agitazione già deliberato sui temi dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura» e delibera la convocazione di un’assemblea generale con all’ordine del giorno «gli attacchi alla giurisdizione e la pesante denigrazione dei singoli magistrati che hanno adottato provvedimenti in materia di protezione internazionale».