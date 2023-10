Tragico incidente: 31enne travolta e uccisa dalla suocera che faceva retromarcia sotto gli occhi della figlia

Dramma in Toscana. Travolta e uccisa dalla suocera sotto gli occhi della figlioletta. La tragedia è avvenuta in un parcheggio del centro storico di Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Martina Breschi, 31 anni, era scesa per aprire il portabagagli dell'auto quando il mezzo guidato dalla suocera 66enne ha ingranato la retromarcia investendola mortalmente.

La giovane donna era andata a fare acquisti nei negozi insieme alla suocera e alla figlia piccola di due anni. Una volta terminata la fase delle compere, la suocera si sarebbe messa al volante nel mentre la nuora ha aperto il bagagliaio per mettere gli acquisti effettuati poco prima. Per cause in corso di accertamento l'auto è partita in retromarcia e ha colpito in pieno la 31enne che è caduta a terra ed è stata travolta: è morta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi sanitari arrivati rapidamente sul luogo dell'incidente.