Marta Fascina: "La scomparsa di Berlusconi per sempre vuoto incolmabile". Tornerà alla Camera, ma continuerà ad abitare a Villa San Martino

«Marta Fascina nei prossimi giorni tornerà alla Camera», è quanto si legge nelle anticipazioni diffuse oggi, con stralci della «ampia intervista» alla deputata FI, per il libro di Bruno Vespa "Il rancore e la speranza".

«Sono un deputato alla seconda legislatura - riprende - Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato parlamentare che mi hanno conferito i cittadini. La mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile».

A chi le domanda quale ruolo vorrebbe avere nel partito, Fascina dice: «Non ho mai chiesto nè aspirato a incarichi di partito. Dunque no, al momento, non immagino particolari ruoli per me».

Alla domanda «conferma che, anche alla luce dei rumors emersi negli ultimi mesi, continuerà ad abitare a Villa San Martino?», Fascina risponde: «Ammetto che sorrido, anche se è una cosa che mi risulta difficile in questo momento, quando leggo fantasiosi articoli di stampa. La categorica smentita della famiglia Berlusconi vale più di qualsiasi infondato pettegolezzo».