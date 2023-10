Nino Frassica: “Qualcuno ha preso il mio gatto e non vuole restituirlo, aumento la ricompensa a 10mila euro”

Spoleto è diventata il centro di una massiccia ricerca comunitaria per Hiro, il gatto smarrito dell'attore messinese Nino Frassica. L'artista, attualmente in città per le riprese della popolare serie televisiva "Don Matteo", ha diffuso la notizia della scomparsa del suo amato felino attraverso i social media, stimolando un'ondata di supporto sia online che offline.

In un precedente post su Instagram, Frassica ha condiviso una foto del gatto smarrito, scrivendo: "Mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso e non lo troviamo" confermando che il gatto è dotato di microchip.

Col trascorrere dei giorni, la situazione ha assunto una piega ancora più drammatica. In un nuovo aggiornamento via Instagram, Frassica oggi ha condiviso ulteriori dettagli e un accorato appello alla persona o alle persone che, secondo lui, potrebbero avere Hiro.

Ha scritto: "Ormai siamo nelle mani di chi ha in ostaggio Hiro. Per il momento siamo collocati in un appartamento della produzione di Don Matteo in via Gianfilippo Leoncilli al civico 22. Il citofono è quello bianco senza nome. Vi prego citofonate, mettete Hiro dentro e chiunque voi siate ve ne saremo grati in eterno. Grazie, confidiamo nel vostro buon cuore. Famiglia Frassica".

In un ulteriore sviluppo, Frassica ha pubblicato oggi un nuovo video e un messaggio su Instagram, condividendo il suo piano di recarsi a Roma e fornendo nuovi dettagli sulla situazione. Ha scritto: "Domani 28 Ottobre partiamo per Roma. Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a €10.000. Il numero da contattare in caso doveste ritrovare Hiro è 3396919166. Per foto di Hiro scorrete le varie slide dopo il video. Grazie a tutti, attendiamo notizie."

La comunità locale e i fan dell'attore continuano a mobilitarsi nella speranza di poter aiutare Frassica a ritrovare il suo amato gatto, dimostrando un incredibile spirito di solidarietà.