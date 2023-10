Agostino Annunziata e Annalisa D'Auria, storia dell'ennesimo tragico femminicidio. Chi erano e come è nato il delitto

Una vicina di casa della coppia di Rivoli - lei uccisa a coltellate, lui morto suicida stamani dopo aver affidato la loro bimba a un collega di lavoro in fabbrica - ha detto che mercoledì aveva visto l’uomo urlare contro la moglie in strada, mentre lei aveva in braccio la piccola. «Era arrabbiato perché lei non le aveva risposto al telefono e si era fatto dare da lei il cellulare in malo modo, per controllarlo" ha riferito, prima di piangere vedendo una foto della coppia. Nell’ultima settimana, l’uomo aveva sempre fatto il turno di notte al lavoro. I colleghi della Massifond di Orbassano (Torino), lo stabilimento dove lavorava l’uomo di 36 anni che ha ucciso la moglie di 32 anni (bidella) in casa, a Rivoli (Torino), neanche a una decina di chilometri di distanza dal luogo di lavoro,, lo descrivono come un marito affettuoso. I carabinieri, che indagano sull'accaduto, sono impegnati a sentire le loro testimonianze. «Era tutto baci e abbracci con la moglie, sembravano una famiglia unita» dice chi lo frequentava anche fuori dagli orari di lavoro.

«Era una famiglia unita - conferma un altro collega amico dell’uomo - è impensabile quello che è accaduto. Era una bella persona». Eppure quando è arrivato lì oggi, intorno alle 6.45, aveva già accoltellato a morte la donna alla gola. «Ha lasciato la bambina a un collega intorno alle 6.45, dicendogli 'mi allontano per 5 minutì e si è ammazzato» spiega un altro dipendente. «Lavorava nel reparto di staffatura - raccontano altri nell’azienda, una fonderia di metalli ferrosi, getti di ghisa, modelleria e officina meccanica - e nell’ultima settimana aveva fatto sempre il turno di notte».