Antonio Ricci: i fuorionda di Giambruno coerenti con le cose dette da lui in onda

«Trovo assolutamente coerenti i fuorionda di Giambruno con le cose dette da lui in onda», ritiene Antonio Ricci, patron del programma Mediaset "Striscia la notizia", a colloquio con il Corriere della Sera.

Ricci sostiene di aver fatto un favore alla premier Meloni: «Semplificando, il cattivo è lui. La vittima stravince sempre. Il suo messaggio dal punto di vista della comunicazione nell’immediato è stato molto efficace. Ma è importante anche la parte mancante: non ha speso neppure una parola per le ragazze coinvolte».

I fuorionda «risalivano a giugno» - rivela l’autore televisivo -, ma «li ho visti solo a fine settembre». «Avevo preparato, come altre volte, un finto copione, che poi all’ultimo ho sostituito con quello vero».

L'ideatore di "Striscia" vede un attacco all’informazione. «Qui viene messa in discussione la libertà di stampa, mi chiedo come mai Mattarella non abbia ancora detto niente. La satira deve essere riverente o irriverente?», domanda.

Ricci assicura di non essersi confrontato con i vertici Mediaset. «Nessun dirigente Mediaset mi chiama perché hanno paura che li registri», dice. Pier Silvio Berlusconi «non lo vedo mai». «Adesso ho saputo che vorrebbe chiamarmi, vediamo se succede». Marina Berlusconi «non l’ho mai sentita al telefono in vita mia e non la vedo da non so quanti anni».