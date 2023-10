Femminicidio nel Torinese: uccide la moglie e si toglie la vita

Questa mattina un uomo ha ucciso la moglie, colpendola alla gola, a Rivoli (Torino) in un appartamento di via Montebianco 19/2. Secondo una prima ricostruzione ha poi preso la figlia piccola ed è andato a lavoro, in uno stabilimento a Orbassano, sempre nel Torinese. Qui, dopo avere affidato la bambina a un collega si è tolto la vita buttandosi da un silos. Indagano i carabinieri.

La donna si chiamava Annalisa D’Auria, 32 anni, campana, originaria di Nocera Inferiore. L’omicida Agostino Annunziata, 36 anni, nato anche lui in Campania, a Pagani, in provincia di Salerno, faceva l’operaio alla ditta di lavorazione dell’acciaio Massifond.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati dalla madre dell’uomo a cui lui aveva telefonato prima di lasciare l’abitazione. Non sono ancora note le ragioni del gesto. Il corpo della moglie è stato scoperto dai vigili del fuoco.