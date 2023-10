Aiuta il coniuge con disabilità a salire sul taxi, turista derubata a Roma

Una turista è stata derubata mentre aiutava il marito disabile a salire su un taxi. È avvenuto nei pressi di un hotel in via Labicana, nel quartiere romano Esquilino. Ad intervenire sul posto i carabinieri del comando Roma piazza Venezia che, d’intesa con la procura, hanno arrestato un uomo e una donna di nazionalità cubana di 19 e 20 anni, accusati di rapina. Nello specifico, i militari hanno notato la coppia, insieme a un terzo uomo riuscito poi a dileguarsi, mentre si avvicinavano con fare sospetto a un gruppo di turisti in attesa di un taxi ed hanno deciso di seguire i loro movimenti. Dopo pochi istanti la coppia, approfittando di un momento di distrazione di una turista inglese che stava aiutando a salire a bordo del mezzo il coniuge disabile in carrozzina, è riuscita a impossessarsi dello zaino della donna. I militari vista la scena sono subito intervenuti ed hanno bloccato i due dopo essersi opposti energicamente all’arresto. I carabinieri hanno recuperato e riconsegnato lo zaino con all’interno documenti, carte di credito e il telefono cellulare alla vittima che ha presentato regolare denuncia. I due arresti sono stati convalidati dal tribunale di Roma.