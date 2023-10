Tragedia nell'hockey su ghiaccio in Inghilterra: pattino gli taglia gola, muore un giocatore di 29anni

Tragedia in Inghilterra durante una partita di hockey su ghiaccio. Il giocatore statunitense Adam Johnson, 29 anni, dei Nottingham Panthers, è morto per un taglio alla gola causato dalla lama del pattino di un avversario in uno scontro di gioco. E' accadutoieri sera durante la sfida a Sheffield contro gli Steelers in un incontro valido per la British Ice Hockey Cup. Il drammatico incidente è avvenuto al 15' del secondo tempo, quando in una collisione in aria il pattino dell'avversario degli Steelers è finito all'altezza del collo di Johnson. Il giocatore statunitense, con un passato nella Nhl con i Pittsburgh Penguins, si è accasciato. Istanti drammatici con il sangue che ha invaso il ghiaccio del campo da gioco. I medici intervenuti hanno provato a rianimare Johnson ma poche ore dopo è stato dichiarato morto.