Uno sguardo di troppo e tirano fuori il coltello, ventunenne vivo per miracolo a Napoli

Almeno cinque coltellate al petto e una che gli ha sfiorato il cuore. È vivo per miracolo e con 15 giorni di prognosi, un marocchino di 21 anni regolare in Italia. Il ragazzo è stato aggredito la scorsa notte in via Diaz a Napoli. La chiamata è arrivata alle 3 e sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro. Il ragazzo era a terra e attorno non c'erano testimoni. Ma da quanto è stato ricostruito pare che il 21enne sia stato aggredito da un napoletano solo per uno sguardo di troppo. Da lì la rissa e poi i colpi di coltello. Sono in corso indagini.