Meteo, Halloween caratterizzato da piogge e temporali al Nord. Al Sud ancora sole e bel tempo

Ultimi giorni di ottobre che vedranno condizioni meteo instabili o perturbate sull'Italia. Una vasta circolazione depressionaria posizionata sulle Isole Britanniche muove infatti verso il Mediterraneo diversi fronti instabili. Piogge e temporali anche intensi sulle regioni del Nord Italia con possibilità di nubifragi specie su Liguria e a ridosso delle Alpi centro-orientali. Maltempo che poi entro il giorno di Halloween raggiungerà anche il Centro e parte del Sud, segnatamente settori del versante tirrenico. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano un nuovo peggioramento anche nel giorno di Ognissanti con piogge a partire dai settori occidentali della nostra Penisiola. Clima tipicamente autunnale dunque nei primi giorni di novembre con maltempo e anche un calo delle temperature. Possibilità di neve a quote medio-basse entro il weekend sulle Alpi e localmente anche sull'Appennino centro-settentrionale.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio non sono previste variazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO Al mattino piogge e temporali tra Umbria e Toscana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in espansione anche sull'alto Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con acquazzoni e temporali in arrivo sui restanti settori.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, nuvolosità medio-alta sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo su tutti i settori, cieli coperti sulla Sardegna. In serata precipitazioni in arrivo sulla Sardegna e nella notte sulla Campania, invariato altrove. Temperature minime in generale rialzo, massime stazionarie o in calo al nord, in aumento al centro-sud.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD Tempo instabile al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi specie su Liguria, Lombardia e Triveneto. Neve fin verso i 1400 metri sulle Alpi. Generale miglioramento nel corso del pomeriggio con residue piogge solo al Nord-Est. Tempo asciutto con ampie schiarite in serata.

AL CENTRO Nuvolosità in transito e schiarite al mattino sulle regioni del Centro con locali piogge tra Toscana e Umbria. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti più compatti in arrivo nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con nuvolosità irregolare e schiarite, locali piogge possibili su Campania, Basilicata e Calabria. Al pomeriggio ancora fenomeni tra Campania e Calabria ma localmente anche su Puglia e Sicilia. Variabilità asciutta ovunque in serata. Temperature minime in calo al Nord e in rialzo al Sud, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.