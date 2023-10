Malore dopo la cena al ristorante: morta una donna di 48 anni, grave il marito. Ipotesi intossicazione da botulino

Sono arrivati questa mattina in ospedale dopo aver accusato già domenica scorsa malori dopo una cena in un ristorante di Ariano Irpino in provincia di Avellino. Una donna di 48 anni è morta in ospedale, mentre il marito che è un imprenditore agricolo, è ricoverato in gravi condizioni. Potrebbero essere vittime di una intossicazione alimentare grave da botulino. La donna ha accusato gravi spasmi e vomito e così il marito. Poi da soli sono andati al pronto soccorso dove sono stati ricoverati d’urgenza. Nonostante i tentativi di rianimarla, la donna è morta. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia con il coordinamento della procura di Benevento. La vittima si chiamava Gerardina Corsano. La polizia indaga sul caso e cerca riscontri anche nel ristorante dove la coppia ha cenato sabato sera.