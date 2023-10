Perugia, stuprata a sei anni mentre è in vacanza con la famiglia. Arrestato un animatore

E’ accusato di violenza sessuale su una bambina di sei anni, un uomo di 33 anni di origini marchigiane, arrestato dai carabinieri di Magione, in provincia di Perugia, su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Secondo quanto ricostruito, l’indagato, che questa estate lavorava come animatore in una struttura ricettiva della cittadina lacustre, come riferisce la Procura della Repubblica di Perugia, ad agosto avrebbe compiuto atti sessuali nei confronti della bambina, in vacanza insieme ai genitori. La piccola aveva, quindi, raccontato l’accaduto ai genitori che avevano sporto denuncia ai carabinieri. La stessa era stata sottoposta a cure da parte del personale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia Le successive indagini avevano portato alla denuncia per violenza sessuale aggravata a piede libero dell’uomo, del quale era stato sequestrato il cellulare. Analizzando i contenuti dello smartphone, riferisce ancora la Procura, è stato trovato diverso materiale dal contenuto pedopornografico. Alla luce dei riscontri, l’ufficio guidato da Raffaele Cantone ha chiesto e ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari dal gip di Perugia che ha motivato la scelta «ritenendo elevatissimo, attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato specifico» anche in virtù della «inquietante spregiudicatezza e totale assenza di freni inibitori nel sottoporre ad atti sessuali minori in tenerissima età» e «alla negativa personalità dell’indagato gravato da precedente specifico e da uno stato mentale patologico che lo rende del tutto arrendevole alla devianza sessuale pedofila»