Tragedia sfiorata nel Brindisino, scontro sulle montagne russe in luna park: tre feriti

Tre persone, due donne ed un bambino, sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato a seguito delle scontro tra due vetture sulle montagne russe del luna park Fasanolandia, il parco divertimenti dello Zoosafari, a Fasano (Brindisi). A quanto si apprende, i tre non sono in pericolo di vita: sono in osservazione all’ospedale Perrino di Brindisi. Stando alle prime notizie fornite, a causa di una leggera pioggia gli addetti hanno attivato il sistema di sicurezza, anche in considerazione della presenza di due vetture sul circuito, che ne rallenta l’inerzia. Una si è bloccata ed è stata urtata da quella che sopraggiungeva, ma «non in maniera violenta», come precisa Cosimo Tasco, direttore della sicurezza della struttura.

«Non ci sono feriti gravi, ci siamo attivati molto velocemente. Non c'è sequestro penale o altro. La documentazione è in regola. Non siamo stati bloccati. Solo per ulteriori verifiche - aggiunge - abbiamo convocato per domani mattina il nostro ingegnere tecnico collaudatore, solo per un controllo. Lo ripeto è solo una nostra iniziativa».