Fedez va avanti e lancia una petizione per difendere il Bonus Psicologo

Fedez non si ferma sulla salute mentale. Dopo averne parlato nell'intervista ospite di Fabio Fazio, lancia ora una petizione volta a difendere il Bonus Psicologo, "un supporto vitale" per le persone che lottano con disturbi mentali e che, per ragioni finanziarie, non possono permettersi le necessarie sedute di psicoterapia. Nel 2021, il governo Draghi - ricorda l'artista - aveva allocato 25 milioni di euro per il programma del Bonus Psicologo, riconoscendo l'importanza cruciale di sostenere la salute mentale nella società.

"Tuttavia, il governo Meloni ha drasticamente ridotto questi fondi a 5 milioni per l'anno in corso e a 8 milioni per il 2024, mettendo a rischio il sostegno necessario per chi ne ha urgente bisogno".