Il fratello di Saman: "Ero come loro, ora mi sento italiano". E racconta la telefonata tra il padre e lo zio prima della fuga in Pakistan

Il padre di Saman, in Pakistan e lo zio di Saman rimasto in Italia, si sentirono al telefono, i primi di giorni di maggio 2021, dopo la scomparsa della ragazza di Novellara. Della telefonata ha riferito il fratello della ragazza, nel proseguimento della sua audizione in Corte di assise a Reggio Emilia, rispondendo alle domande dell’avvocato Liborio Cataliotti, difensore dello zio, Danish Hasnain, uno dei cinque imputati per l’omicidio. La telefonata avvenne dopo una perquisizione, con il sequestro dei telefoni. «Mio zio disse: 'adesso noi scappiamo, perché ci hanno preso i telefoni, si sono accorti'. Ma papà - ha aggiunto il giovane testimone - disse 'dovete stare lì, perché altrimenti penseranno che è davvero successo qualcosa'. Ma mio zio rispose: «Non possiamo stare qui, tu sei scappato in Pakistan, non hai problemi. Se prendono qualcuno, prendono noi». A quel punto il fratello di Saman partì insieme allo zio: in bicicletta verso Gonzaga, poi in treno per Modena, quindi Como, dove passarono la notte a casa di un conoscente. Quindi in viaggio per Imperia poi si ritrovarono anche con i due cugini imputati dove furono controllati e il ragazzo, all’epoca minorenne, fu portato in Questura e poi trasferito in una comunità. Lo zio invece riuscì a lasciare l’Italia insieme ai cugini e i tre furono arrestati nei mesi successivi tra Francia e Spagna.

"Ero come loro, ora mi sento italiano"

«Io sono cresciuto in quella cultura, da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato che non si poteva fare amicizia con le ragazze, era vietato, e per questo ho mandato la foto del bacio di Saman ai miei parenti. In quel momento avevo la loro stessa mentalità, per me era una cosa sbagliata. Ma ora è tutto cambiato, da quando sono in comunità. Mi sento anche di essere italiano. Per come penso ora, hanno fatto una cosa sbagliatissima». Lo ha detto il fratello di Saman Abbas, in un accorato momento della sua testimonianza rispondendo alla domanda sul perché inviò ai propri familiari la foto della sorella che baciava il fidanzato.