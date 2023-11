Ilaria Ragona, la prima donna a ricevere onorificenza dell’Ordine Militare

Si chiama Ilaria Ragona, è sposata, ha un figlio ed è un pilota di caccia militari. Soprattutto è la prima donna a ricevere la prestigiosa decorazione dell’Ordine Militare d’Italia che le è stata consegnata - insieme ad altri otto colleghi - oggi al Quirinale in una cerimonia alla presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella. Un evento che tradizionalmente si svolge in occasione della ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Il suo curriculum parla per lei: il Tenente Colonnello Ilaria Ragona, nata a Monselice (Padova) il 12 ottobre 1983, è entrata in Accademia Aeronautica nel 2002. Ha poi proseguito il suo iter formativo presso le scuole di volo dell’Aeronautica Militare e presso la scuola di volo dell’USAF di Sheppard negli Stati Uniti, fino a conseguire il brevetto di Pilota militare. Presso il 4° Stormo di Grosseto ha conseguito l’abilitazione al pilotaggio sul velivolo caccia intercettore Eurofighter F-2000A operando nel campo della Difesa Aerea.

Come pilota militare ha effettuato numerose missioni sia in campo nazionale che NATO, operando anche fuori dai confini nazionali. Nel 2018 è stata impiegata come pilota militare nell’ambito dell’operazione NATO Baltic Air Policing in Estonia per contribuire alla difesa dello spazio aereo della NATO.

Presta servizio presso il 37° Stormo di Trapani dove ha ricoperto i principali incarichi di responsabilità, tra cui il Comando del 18° Gruppo Volo e successivamente Capo Ufficio Operazioni del 37° Stormo.