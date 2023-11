La truffa delle fatture in scadenza: anziana ingannata versa quasi 3mila euro a due sconosciuti

Spacciandosi per sua figlia, due pakistani di 21 e 41 anni, residenti a Milano, hanno truffato una 70enne di Dolianova, nel Sud Sardegna. I carabinieri della locale stazione li hanno identificati e denunciati dopo aver raccolto la testimonianza della vittima. La pensionata aveva ricevuto un messaggio da un’utenza sconosciuta inviatole da qualcuno, uno dei pakistani, che si è finto sua figlia e l’ha inviata a usare per le comunicazioni, un’altra utenza intestata al complice.

Da questo secondo numero, la persona che ha finto di essere la figlia della settantenne, dichiarando problemi di accesso al proprio conto corrente, ha chiesto un bonifico bancario di 2.970 euro su un IBAN, poi risultato straniero. I soldi sarebbero serviti per pagare - questa la scusa - alcune fatture in scadenza. Tratta in inganno, la pensionata, convinta di aver scambiato messaggi con la figlia, che è titolare di un’agenzia di viaggi a Genova, ha disposto il bonifico. Solo dopo aver ricevuto una chiamata dal centro antifrodi della propria banca, la donna ha realizzato di essere stata raggirata. Non è detto che la settantenne riesca a riavere indietro il denaro. I carabinieri hanno identificato i due presunto truffatori seguendo il flusso del denaro e attraverso accertamenti sulle utenze telefoniche.