Maltempo: chi è Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso a Belluno

C'è molta apprensione nel Bellunese per le sorti del vigile del fuoco di 42 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è scivolato nel canale Rui tra gli abitati di Puos D’Alpago e Bastia, mentre stava sistemando sacchi di sabbia per far fronte alla forte ondata di maltempo. Per tutta la notte oltre cinquanta uomini sono stati impegnati nelle ricerche di Walter Locatello.

Le operazioni non si fermeranno e questa mattina sarà risalito il corso d’acqua con gommoni e moto d’acqua. Già sul posto anche i sommozzatori. Saranno utilizzati droni e, meteo permettendo, è programmato l’impiego del nucleo elicotteri proveniente da Venezia.

Walter Locatello, diventato recentemente papà, ieri non era in servizio ma ha comunque operato nello spirito del vigili del fuoco, sistemando i sacchi di sabbia in vista della piena della notte. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi del padre Giacinto che ha subito allertato i soccorsi.